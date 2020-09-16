بالوثيقة.. المالية البرلمانية تخاطب الكاظمي بشأن التغييرات الأخيرة التي أجراها في مناصب الدرجات الخاصة

2020/09/16 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت تقدم على نسخة منها، عن مخاطبة رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن التغييرات الأخيرة التي أجراها في مناصب الدرجات الخاصة ويدعوه إلى إعادة النظر فيها.

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