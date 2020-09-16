اجتماع أمني موسع برئاسة الكاظمي وحضور وزيري الدفاع والداخلية

2020/09/16 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا وترأس الكاظمي، اجتماعا للقيادات الأمنية في محافظة ميسان، وقيادة عمليات سومر، بحضور وزيري الدفاع والداخلية.

الكاظمي أكد أن القائد الأمني في المحافظة لا يمثل نفسه ولا عشيرته، إنما يمثل الدولة التي هي أعلى وسام وأعلى عنوان اعتباري، وهذا الأمر سيخلق واقعا أمنيا أكثر استقرارا، ويعزز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية، موجها القوات المكلفة بحماية وتنظيم التظاهرات وتدريبها جيدا، مع التشديد على عدم التسامح إزاء أي اعتداء على مؤسسات الدولة، وأن يكون سلاح القوات الأمنية في التظاهرات هو سلاح الصبر، وأن تستخدم أساليب مسؤولة في التعامل مع التظاهرات السلمية.

كما وجه بتلبية احتياجات القيادات الأمنية في محافظة ميسان، وتوفير المستلزمات الحديثة التي تسهّل مهامها وتنفيذها واجباتها بسرعة وأكثر إتقانا.

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