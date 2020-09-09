الامارات تتكفل بعلاج شاعر عراقي ونقله اليها… الاخير يرد: دعمهم يقويني على المرض

2020/09/16 | 16:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

يتواجد الشاعر كريم العراقي هذه الأيام في أبو ظبي للعلاج بعد تشخيص إصابته بمرض سرطان الأمعاء والبروستات منذ فترة.

ارجو الدعاء لهذا الشاعر الجميل الكريم شاعرنا كريم العراقي يمر بوعكة صحية شفاه الله وعافاه منها وكل من عانا الالم والمرض 🙏🏻💕 #جبر_الخاطر pic.twitter.com/Fhx2yfsN1i

— ☀️🦋 معالجة نفسية و سلوكية 🦋☀️ (@zx12345677hotm1) September 15, 2020

وبعد مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للتكفل بتكاليف العلاج، بدأ الشاعر بالخضوع لجلسات الكيميائي، حيث قام حتى الآن بــ4 جلسات وستستمر إلى غاية شهر ونصف.



ليتقر ر بعدها إذا ما كان بحاجة لإجراء عملية أم لا.

محمد بن زايد يتكفل بعلاج الشاعر كريم العراقي المصاب بالسرطان https://t.co/RSbwM5aKql pic.twitter.com/BVnmNUYhaJ

— مزمز (@mzmznet) September 16, 2020

وشارك كريم مقطع فيديو له من المستشفى إستعداداً لجلسة العلاج الرابعة، بعث فيه برسالة شكر وأمل “شكري وتقديري للجميع، وآسف انه ماقدرت أردّ على المكالمات لكثرتها” ثم تقدّم بشكر خاص لسمو الشيخ محمد بن زايد “أحيّي وأشكر الإهتمام الكبير على مستوى القيادة بالإمارات ممثلة في شخصية سمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله…”.

الشاعر الكبير كريم العراقي أثناء الجلسة الكيمياوية الرابعه، الله يشفيك يارب🤲💔 pic.twitter.com/AIS0PoFJ6x

— بن ثاني🇦🇪 (@k_b_th) September 9, 2020

وقام كاظم الساهر بزيارته في المستشفى للإطمئنان عليه.



حيث تعاون الثنائي في الكثير من الأعمال الفنية الناجحة مثل: “ناس وناس” و “معلم على الصدمات قلبي” و “لاتحرموني منه”.

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