فيديو.. “بعد الهجوم عليها بسبب سعاد حسني” بدور البراهيم توجه رسالة لمنتقديها

2020/09/16 | 16:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم ، لإنتقادات واسعة من قبل متابعيها ، خلال الساعات الماضية، بعدما قارنت نفسها ، بالفنانة الراحلة سعاد حسني من حيث ملامح الوجه.ونشرت البراهيم ، مقطع فيديو لها عبر تطبيق “سناب شات”، قائلة: ” مع إحترامي لسعاد حسني وعائلتها والشعب المصري الحبيب، أنفي أحلى من أنف […]

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