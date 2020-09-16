وزير الخارجيّة يصل إلى العاصمة البلجيكيّة بروكسل في زيارة رسميّة

2020/09/16 | 16:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، إلى العاصمة البلجيكيّة بروكسل.وذكرت وزارة الخارجية، إنه "يُزمَع أن يلتقي حسين عدداً من المسؤولين في حلف الناتو، وأعضاء في البرلمان الأوروبيّ، ومنهم: رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة، ورئيس لجنة العراق، كما سيلتقي عدداً من المسؤولين في الاتحاد الأوروبيّ، ومملكة بلجيكا".Mohameed

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