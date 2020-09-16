بالصور.. حماية قاضٍ يطلقون النار على محامي داخل محكمة في مدينة الصدر

2020/09/16 | 16:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اطلق حماية احد القضاة النار على محامي داخل محكمة مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.ووفق عريضة شكوى المحامي، فانه تعرض الى اطلاق العيارات النارية من قبل حماية قاضٍ في محكمة الاحوال الشخصية بمدينة الصدر {دون ذكر الاسباب}.وطالب المحامي محكمة التحقيق في مددينة الصدر، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشكو منهم ومن حرضهم على ذلك.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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