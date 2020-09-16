2020/09/16 | 16:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وخلال زيارته محافظة ميسان، منفذ الشيب الحدودي، واطلع على آليات العمل المتّبعة فيه. كما اطلع الكاظمي خلال جولته، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، على سير الاجراءات ومراحل الفحص وعمل الموازين وانسيابية النقل في المنفذ. واستمع رئيس مجلس الوزراء الى شرح مفصّل قدّمه المسؤولون عن المنفذ الحدودي، والعقبات التي تواجه العمل، وآليات تجاوزها. واجرى زيارة الى ساحة التبادل التجاري في المنفذ واطلع على الاجراءات وانسيابية العمل فيها، واستمع الى شكاوى المواطنين هناك ووعد بمتابعتها. وحث الكاظمي جميع العاملين على بذل اقصى الجهود من اجل تطوير العمل، والالتزام بالتوجيهات الحكومية في تحسين نوعية الخدمات المقدّمة في المنفذ، بما يضمن سرعة العمل وزيادة الايرادات، الى جانب مواجهة الضغوطات ومحاربة كل اوجه الفساد./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتفقد منفذ الشيب الحدودي في ميسان ويطلع على آليات العمل فيه/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتفقد منفذ الشيب الحدودي في ميسان ويطلع على آليات العمل فيه/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).