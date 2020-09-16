وزير الخارجية يصل الى بروكسل للقاء مسؤولين في الناتو والاتحاد الاوروبي

2020/09/16 | 16:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وصل وزير الخارجية فؤاد حسين الى العاصمة البلجيكية بروكسل.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان وزير الخارجية سيلتقي عدداً من المسؤولين في حلف الناتو، واعضاء في البرلمان الاوروبي، منهم رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة ورئيس لجنة العراق، كما سيلتقي عدداً من المسؤولين في الاتحاد الاوروبي و بلجيكا"./انتهى7

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