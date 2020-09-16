المالية النيابية تخاطب الكاظمي لاعادة النظر بتعيينات الدرجات العليا والخاصـة

2020/09/16 | 16:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / خاطبت اللجنة المالية النيابية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لاعادة النظر في تعيينات الدرجات العليا والخاصة ، وفقا لمصالح البلد والبرنامج الحكومي المقدم الى مجلس النواب والقوانين النافذة والمواد الدستورية الحاكمة بذلك ./انتهى5

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