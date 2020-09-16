2020/09/16 | 16:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المجمع الفقهي العراقي، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن تطبيع علاقات الدول العربية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن التطبيع مع العدو "حرام شرعا و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجمع الفقهي العراقي يصدر بيانا بشأن التطبيع مع الاحتلال) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجمع الفقهي العراقي يصدر بيانا بشأن التطبيع مع الاحتلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).