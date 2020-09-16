مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش مسار المباحثات مع بغداد والموازنة العامة الاتحادية

2020/09/16 | 16:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم - صورة: مكتب إعلام حكومة إقليم كوردستان

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