الإتحاد الأوربي: لإقليم كوردستان دور مهم في استقرار العراق

2020/09/16 | 16:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني يجتمع مع ممثلين عن دول الاتحاد الاوربي

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