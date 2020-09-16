روسيا ستبيع 100 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا إلى الهند

2020/09/16 | 16:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_این]أعلنت روسيا اليوم الأربعاء عن توقيعها صفقة كبيرة بشأن تصدير لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى الهند.

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