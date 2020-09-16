بعد مغادرته ألمانيا.. جدول أعمال وزير الخارجية العراقي في العاصمة البلجيكية

2020/09/16 | 16:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، الاربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في زيارة رسمية.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 أيلول 2020)، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وصل إلى العاصمة البلجيكيّة بروكسل، ويُزمَع أن يلتقي عدداً من المسؤولين في حلف الناتو، وأعضاء في البرلمان الأوروبيّ، ومنهم رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة، ورئيس لجنة العراق".

واضاف، "كما سيلتقي عدداً من المسؤولين في الاتحاد الأوروبيّ، ومملكة بلجيكا".

واكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الثلاثاء، ان الحُكُومة ماضية في مساعيها للحوار مع دول الجوار في إطار الحيلولة دون المساس بالسيادة الوطنيّة العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 ايلول 2020)، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مع يان هيكر المستشار السياسيّ والأمنيّ للمستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل في مبنى المستشاريّة الألمانيّة بالعاصمة برلين، وجرى في اللقاء بحث التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والصحّية في العراق".

واضاف البيان ان "الجانب الألمانيّ اثنى على جُهُود الحُكُومة العراقيّة في مجال مكافحة تنظيم داعش الإرهابيّ"، مُؤكّداً "حرص بلاده على أن تكون شريكاً فاعلاً في التحالف الدوليّ لمواجهة تنظيم داعش الإرهابيّ".

واشار البيان الى انه "اتفقت آراء الجانبين على أنّ تنظيم داعش الإرهابيّ ليس ظاهرة عسكريّة وإنّما آيديولوجيا تُساهِم النجاحات العسكريّة في القضاء عليها، إلا أنّ الانتهاء منها يقتضي تعاوناً أكبر، وتضافر الجُهُود".

وتابع البيان ان "الجانب الألمانيّ ابدى تفاؤله إزاء ما بيّنه الوزير بخُصُوص حرص الحُكُومة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تُعِيد ثقة الناخب العراقيّ بالعمليّة السياسيّة عُمُوماً، عادّاً أنه جزء من الجُهُود الحُكُوميّة في مجال مكافحة الفساد".

ولفت البيان الى انه، بخصوص توترات الأوضاع في الشرق الأوسط بيّن الوزير: أنّ "الحُكُومة ماضية في مساعيها للحوار مع دول الجوار في إطار الحيلولة دون المساس بالسيادة الوطنيّة العراق".

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