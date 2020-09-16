الوطني الكردستاني يطالب الكاظمي بالقصاص من قتلة الصيدلانية وعائلتها

2020/09/16 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر الاتحاد الوطني الكردستاني الجريمة التي استهدفت الصيدلانية شيلان دارا رؤوف وعائلتها والتنكيل بجثثهم في منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد.

ودعا الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإسراع بالكشف عن ملابسات الجريمة البشعة التي ارتكبتها خفافيش الظلام وتقديم الجناة إلى العدالة ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل، وعدم التهاون في ذلك وتحمل المسؤولية في القصاص من القتلة، مطالبا الكاظمي بعدم السماح بتكرار هذه الجرائم والتصدي لمرتكبيها أيا كانوا وفي أي مكان.

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