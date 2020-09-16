أول تعليق من الفنان السوري “أيمن رضا” بعد شائعة إعتقاله

2020/09/16 | 17:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية ، صورة للفنان السوري أيمن رضا ، وهو فى قبضة رجال الأمن ، وتسببت الصورة المتداولة فى إطلاق شائعة تفيد باعتقاله من قبل السلطات السورية بسبب آرائه السياسية.ليعلق الفنان السوري على صورته وعلى الشائعة ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، […]

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