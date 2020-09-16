امانة بغداد تصادر الاراكيل من متنزهات الشعلة

2020/09/16 | 17:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن مصادرتها الاراكيل من متنزهات مدينة الشعلة في العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة بلدية الشعلة وباسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد، نفذت حملة لازالة المقاهي المتجاوزة على الحدائق والمتنزهات العامة ومصادرة عدد كبير من (الاراكيل) ضمن القاطع البلدي سيما في شارع الشعلة الرئيسي”.

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