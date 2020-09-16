لجنة الصالات تحدد موعد انطلاق الدوري

2020/09/16 | 17:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت لجنة كرة الصالات والشاطئية في الهيأة التطبيعية انطلاق دوري الصالات للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ في الثالث عشر من تشرين الثاني المقبل بنظام الدوري العام، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم الاربعاء في مقر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، بحضور عضو الهيأة التطبيعية، الدكتور اسعد لازم، ورئيس لجنة كرة الصالات، صبحي رحيم، وأعضاء اللجنة وممثلي الأندية.

وقال رئيس اللجنة، صبحي رحيم: انه تم خلال المؤتمر استعراض اهم النواحي الفنية والإدارية المتعلقة في المواسم الماضية والموسم الجديد، مع شرح تفصيلي لمنهاج موسم 2020/2021.

واضاف: تمت الإشارة إلى اهمية مواصلة النجاحات التي حققتها كرة الصالات بالفترة الاخيرة، مع التشديد على ضرورة احترام القوانين واللوائح التي تضعها اللجنة، وأيضا التأكيد على تجاوز كل السلبيات وتذليل العقبات التي حدثت في المواسم الماضية، بما يسهم في نجاح اللعبة محليا ودوليا.

واختتم بالقول: طلبت اللجنة من الاندية تسليم الكشوفات الخاصة بها قبل موعد انطلاق الدوري بعشرة أيام، ليتسنى إجراء التدقيق والمصادقة عليها، ليتم اعتمادها بشكل رسمي في الموسم الجديد.





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