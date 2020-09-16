بالصور.. مصادرة الاراكيل من متنزهات الشعلة

2020/09/16 | 17:22 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} صادرت امانة بغداد ، اليوم الاربعاء، الاراكيل من متنزهات الشعلة ببغداد.





وقالت الامانة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "ملاكاتها في دائرة بلدية الشعلة وباسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد اطلقت حملة لازالة المقاهي المتجاوزة على الحدائق والمتنزهات العامة ومصادرة عدد كبير من (الاراكيل) ضمن القاطع البلدي سيما في شارع الشعلة الرئيسي".

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