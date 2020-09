لاعب الشرطة محمد قاسم يتماثل للشفاء وجاهز لخوض مباراة فريقه امام الاهلي السعودي غداً الخميس

2020/09/16 | 17:27 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ميثم الحسني تماثل لاعب وسط فريق الشرطة العراقي، الدولي محمد قاسم، للشفاء التام وسيدخل الوحدة التدريبية مساء اليوم تحضيرا لمباراة غد أمامالأهلي السعودي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.وقال مصدر من داخل بعثة الشرطة في تصريحات صحفية: إن قاسم بات جاهز للمباراة بعد أن حصل على يومين راحة سلبية،

