'كوشنير' يوضح حقيقة انضمام السعودية للتطبيع مع اسرائيل

2020/09/16 | 17:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدر مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاربعاء، توضيحا حول سؤال بشأن ما اذ كانت السعودية من بين الدول الستة التي قال ترمب إنها مستعدة للانضمام لاتفاق السلام مع إسرائيل.

وقال كوشنر في رد على سؤال من وسائل اعلام اميركية، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (16 ايلول 2020) فيما إن كانت السعودية من بين الدول الـ 6، "اعتقد أننا شهدنا تغييرات كثيرة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، الرئيس ترامب عمل على مقربة من الملك سلمان ولدينا تهديد مشترك من إيران".

واضاف، "أعتقد أننا نشهد تشكل شرق أوسط جديد، الرئيس ترمب قدم رؤيته حول ذلك في أول رحلة له (بعد تسلمه منصبه كرئيس) إلى الرياض، اعتقد أن الزعماء تعبوا من كيفية تنفيذ الأمور سابقا عندما نقدم صفقتنا للسلام، رأيت رفض القيادة الفلسطينية لها، يريدون مساعدة الشعب الفلسطيني، ولكنهم لن يسمحوا لهم بإعاقة المصالح القومية لهذه الدول".

واوضح، ان "ما حصل في الشرق الأوسط أن الصفقة استقبلت بصورة حسنة، هذا ما دفع البحرين للانضمام سريعا، رأوا حفاوة باستقبال الصفقة، شعوب المنطقة تعبت من الحروب ومن الصراعات ويريدون المضي قدما".

وأردف المستشار الأمريكي، "عندما أعلنا عن الصفقة الأولى بين الإمارات وإسرائيل، فاجأنا الجميع، من النادر في واشنطن أن تكشف عن خبر عبر تغريدة رئاسية، الدبلوماسية التي قمت بها كانت غير تقليدية وتعرضنا لانتقادات لقيامنا بها بهذا الشكل، ولكننا أبقينا أوراقنا قريبة من مصالحنا للوصول إلى نتائج.

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