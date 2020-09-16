الدفاع توجه دعوة الى فئة محددة من المفسوخة عقودهم

2020/09/16 | 17:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت وزارة الدفاع، الاربعاء، المفسوخة عقودهم ممن ظهر لديهم تحديد أمني، الى مراجعة مركز تطوع بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (16 أيلول 2020)، إنها "تدعو المفسوخة عقودهم ممن ظهر لديهم تحديد أمني، إلى مراجعة مركز تطوع بغداد لاجراء المقابلة اعتبارا من (1 تشرين الاول 2020 ولغاية 1 تشرين الثاني 2020) ".

وتابع، أن "المراجعة جاءت لغرض تدقيق معلوماتهم وحسب الجدول المرفق، مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية كافة مع تأييد سكن حديث".

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