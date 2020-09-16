التغيير: على الكاظمي اعلان نتائج التحقيق بشأن اغتيال عائلة كردية ببغداد بشكل عاجل

2020/09/16 | 17:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت كلتة التغيير الكردية، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باعلان نتائج التحقيق على خلفية اغتيال عائلة كردية في بغداد.

وقال بيان للكتلة تلقته السومرية نيوز، "تلقينا ببالغ الألم نبأ الحادث المروع المتمثل بجريمة اغتيال عائلة كردية في بغداد هي عائلة المغـــــــــدور ( دارا رؤوف أسعد حيدري ) وزوجته المغفور لها السيدة ( عالية ) وابنتهما الناشطة المدنية الصيدلانية شيلان بشكل بشع يدل على تجرد منفذيها من أي صفة آدمية وولوغ اياديهم الآثمة بمستنقع الرذائل حتى منتهاه".

واضاف البيان "إننا وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الحادث الإجرامي بأشد عبارات الادانة والاستنكار، نطالب الحكومة وعلى رأسها دولة السيد رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق مستقل وبإشراف مباشر من قبلە خشية من اخفاء ملابسات هذا الحادث، وندعو لإعلان النتائج بأسرع وقت والحيلولة دون انحراف مجرى التحقيق".ودعا البيان الى "قيام الحكومة بواجباتها تجاه انهاء حالات الاغتيال والإستهدافات الشخصية التي تحولت الى ظاهرة خطيرة تستهدف المجتمع المدني في الصميم، دون رادع حقيقي، ودون الكشف عن أي من مرتكبي الحوادث المشابهة سابقاً، وهذا الأمر الغريب يثير العديد من علامات الاستفهام، التي على الحكومة بمختلف مؤسساتها الإجابة عنها والاعلان عن نتائج التحقيقات السابقة والكشف عن المتسببين فيها".





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