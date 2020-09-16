حقوق الانسان ..ارقام صادمة لعدد قضايا تجارة وتعاطي المخدرات في العراق

2020/09/16 | 17:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

اعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الاربعاء، ارقام صادمة لعدد قضايا تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد خلال هذا العام.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان ان"تجارة وتعاطي المخدرات اصبحت ظاهرة تهدد الاسرة والمجتمع وهناك اسباب رئيسية شجعت على زياده معدلاتها فمنها اسباب اقتصادية او اجتم...

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