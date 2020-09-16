’منتظر’ جامعي يسعى لتطوير طريقته المفضلة في التصميم الإلكتروني (صور)

2020/09/16 | 17:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استطاع الشاب "منتظر" من اهالي محافظة الديوانية، توظيف أفكاره "الفريدة" في فن "التصميم الالكتروني" والسعي الى تطوير هذه الموهبة.



الشاب الديواني 21 عاما، يمتلك عزيمة وطموح كبيرين بعد ان اكتشف شغف الحس الفني لديه، وبدأ يطوّر من موهبته في رسم بعض الشخصيات العراقية المعروفة، والتي ذهبت ضحية الاحتجاجات الشعبية في البلاد، مثل (صفاء السراي – أحمد المهنا).

واضاف الشاب "منتظر صالح شريف، وهو من محافظة الديوانية، ويدرس في كلية الصيدلة، أن "الفن الذي أعمل فيه هو تصميم الكتروني عبارة عن تشكيل صورة الشخصية عبر الكلمات التي قالها او كتبها".

واطلق "منتظر" عدة تسميات على اعماله منها، "أنجدني تحديدا على عمل اليدين وهي تتعرض للتحلل، فيما اطلق تسمية اخرى على عمل آخر بعنوان (أرجوك أبقَ)".

ولفت "منتظر" الى ان "عمل الطبقات ليس الا فنا جديدا أقوم به حاليا وهناك لوحة قيد الانشاء الفعلي وليس الرقمي فقط"، املا ان تكون التجربة "رائعة".

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