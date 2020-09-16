توقيف أربعة مسؤولين آخرين من جمعية الزهراء الشيعية بفرنسا

2020/09/16 | 17:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر قضائي، الأربعاء، أن أربعة مسؤولين سابقين في "مركز الزهراء فرنسا" في غراند سانت (شمال) قيد التحقيق لدى الشرطة منذ الثلاثاء، للاشتباه في استمرارهم في ممارسة نشاط في هذا الموقع رغم حل هذه الجمعية للمسلمين الشيعة.

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