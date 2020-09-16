التربية تُحدد شروط القبول في ثانويتي المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي المقبل

2020/09/16 | 17:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، ضوابط القبول في ثانويتي المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بضرورة اتباع التعليمات التي حصلت عليها موافقة وزير التربية علي حميد الدليمي، والتي تنص على قبول الطالب في مدارس المتفوقين والمتفوقات من الحاصلين على معدل (90%) صعوداً في الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية، حيث تفتح مدارس المتفوقين والمتفوقات لمرحلة الصف الأول المتوسط فقط ، ولا يُقبل فيها الطلبة من المراحل الدراسية الأخرى ، لإعطاء مرونة في توفير الملاكات التدريسية، هذا وتشترط التعليمات بأن يكون معدل بقاء الطلبة في تلك المدارس بـ(75%)”.

وأشار البيان الى “ضرورة تشكيل لجنة مدرسية للقبول تكون برئاسة مدير المدرسة وعضوية أحد المعاونين واثنان من اعضاء الهيئة التدريسية”، مشيرا الى ان “تدريس مادة اللغة الفرنسية يكون اختيارياً بعد استحصال الموافقات الاصولية للمدارس الراغبة بتدريس تلك المادة، وان يكون القبول في تلك المدارس وفقاً للطاقة الاستيعابية للثانوية”.

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