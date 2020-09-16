سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء وسط بغداد

2020/09/16 | 17:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بسقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في تصريح صحفي، ان “صاروخ كاتيوشا سقط بالقرب من المجمع السكني في المنطقة الخضراء”.

وضااف المصدر، ان “الصاروخ تسبب بحصول اضرار مادية”./ دون ذكر المزيد من التفاصيل

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