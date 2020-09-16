السيد الكاظمي وازدواجية الحكم - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/16 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي ليس من طبيعة الحياة الجمود والثبات وإنما حركتها وتقدمها وديناميكيتها تؤدي للتغيير والتطور والتقدم وتدفع مسيرة التاريخ والمجتمع إلى أمام مما يؤدي إلى سلسلة من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في بلد من البلدان نتيجة عوامل موضوعية داخلية أو خارجية وتكون هذه العوامل بدور وفعل بإرادة الإنسان أو خارج إرادته حسب المنهج المادي للتاريخ عن طريق ديناميكية الحياة وتقدمها وتطورها بوصفها حرك ......





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