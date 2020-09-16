زمن موناليزا الحزينة: الفصل السادس/ 4 - دلور ميقري

2020/09/16 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري عُدَّ ديبو من أفتى عناصر الدرك، الذين منحوا رتبة صف ضابط، الأولية.



لم يكد عُمره يبلغ الثامنة عشرة، عندما بدأ خدمته في إحدى قرى وادي بردى.



لعل نظرته الدونية إلى الفلاحين، مردّها مرافقته لأبيه، ثمة في إقطاعية الوجيه الدمشقيّ الكبير، حسين بك الإيبش.



كان يذهب إلى مركز الإقطاعية، الكائن في البيطارية، في أيام الحصاد بشكل خاص وذلك قبل تطوعه في سلك الدرك.



أحياناً، كان يصطحب معه أصغرَ أعمامه، جَمّو، وكان ه ......





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