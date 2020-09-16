من وحي الثرثرة! - عذري مازغ

2020/09/16 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ عادة ما تستهويني الكتابة كثرثرة رائعة ذاتية، نسج فسيفساء أفكار مختلفة غزتني او قاومتها في فترات معينة من حياتي اليومية، لذلك أحب أن أكتب على أي شيء إلا المواضيع التي لم أستوعبها جيدا، ودائما كانت المواضيع اليومية التي تقع في قربك أو في بعدك هي التي تستهويني مثل الأخبار اليومية، مواضيع سهلة على القبض ويمكن أن تحرث فيها ماشئت من مواقف باعتبارك كائن بيئي ينتمي إلى فضاء خاص، الكتابة هي أيضا امتحان خاص ......





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