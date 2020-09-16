نائب: الكاظمي تجاهل البرلمان بالتعيينات الاخيرة وسيكون لنا موقف منه

2020/09/16 | 17:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اتهم النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتجاهل مجلس النواب من خلال تعين شخصيات غير نزيهة دون التصويت عليها.

وقال الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “التعيينات في المواقع الحساسة للدولة تحتاج الى تصويت مجلس النواب والكاظمي خرق القانون بهذه التغييرات والتعيينات الجديدة”، لافتا الى ان “البرلمان ليس له اي علم بالتغييرات التي حصلت مؤخرا”.

واضاف ان “مجلس النواب سيكون له موقف من تصرف الكاظمي الاخير”، مبينا ان “البرلمان هو المعني بالتصويت وليس شخص رئيس الوزراء بهذه التعيينات الحساسة”.

و بين النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، امس الثلاثاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيواجه مصير رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بعودته للمحاصة في توزيع المناصب.



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