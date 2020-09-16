الاعلام الامني: الصاروخ سقط على عمارة سكنية في مجمع القادسية السكني دون خسائر

2020/09/16 | 17:53 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.





وذكرت الخلية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الصاروخ سقط تحديدا على العمارة السكنية رقم 31 في مجمع القادسية السكني دون تسجيل أضرار أو خسائر مادية وبشرية".

واشارت الى ان" انطلاق الصاروخ اشر مِن حي العامل بالقرب مِن جامع الهادي".

وفاء الفتلاوي

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