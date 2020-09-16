مصدر لـNRT : القبض على احد منفذي جريمة 'نحر العائلة الكوردية' في هذه المحافظة

2020/09/16 | 17:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مصدر مطلع لـ "ديجيتال ميديا ان ار تي" انه تم القاء القبض على أحد مرتكبي جريمة "المنصور" التي هزت الشارع العراقي.

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه انه تم القاء القبض على مرتكب الجريمة في مدينة اربيل بعد التنسيق بين السلطات الاتحادية وأمن الاقليم "الاساييش".

واضاف المصدر انه تم متابعة مرتكب الجريمة بعد مراجعة كاميرات المراقبة والتأكد من هروبه صوب محافظة اربيل حيث تم مباشرة تشكيل فريق عمل من السلطتين الاتحادية والاقليم والقاء القبض عليه وارساله الى بغداد للإستكمال اجراءات التحقيق.

ورجح المصدر ان يكون الجاني من اقارب الضحايا.

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