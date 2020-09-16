2020/09/16 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وصافرات الإنذار تنطلق من السفارة الأميركية

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