2020/09/16 | 17:59 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: سنكشف بالفترة القليلة المقبلة تقريرا أوليا يتضمن هدراً بالمليارات وملفات فساد كبرى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: سنكشف بالفترة القليلة المقبلة تقريرا أوليا يتضمن هدراً بالمليارات وملفات فساد كبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).