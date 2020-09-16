2020/09/16 | 18:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]نشر موقع "سكواكا" العالمي المختص في إحصائيات لاعبي كرة القدم، قائمة لأفضل عشرة هدافين في الدوريات الخمسة الكبرى منذ موسم 2017/2018.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفضل الهدافين في أوروبا.. منافسة ثنائية على الصدارة وصلاح يقترب من رونالدو ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفضل الهدافين في أوروبا.. منافسة ثنائية على الصدارة وصلاح يقترب من رونالدو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).