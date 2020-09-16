لأول مرة بالقدس.. الكنيس اليهودي الكبير مغلق باحتفالات رأس السنة العبرية

2020/09/16 | 18:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة لن يحتفل اليهود بالسنة العبرية الجديدة في الكنيس اليهودي الكبير في القدس، بسبب إعلان الحكومة عن إغلاق شامل لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

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