الكاظمي يلتقي ممثلين عن متظاهري وتنسيقية التظاهرات في ميسان

2020/09/16 | 18:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على هامش زيارته الى محافظة ميسان، بممثلين عن متظاهري وتنسيقية التظاهرات في محافظة ميسان، واستمع الى مطالبهم التي تنصب على النهوض بواقع المحافظة وأبنائها.وقال الكاظمي: إن واقع محافظة ميسان مؤلم، فيما تعد من أكثر المحافظات، مثالية للنمو والنجاح، حيث تتوافر فيها كل المقومات، […]

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