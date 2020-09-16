2020/09/16 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تنتظر برشلونة أزمة جديدة، بسبب نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب تقرير صحفي كتالوني.ويترقب البارسا حاليا تحديد موقف ميسي من الانضمام لمنتخب بلاده، للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 أمام الإكوادور وبوليفيا، يومي 8 و13 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، تستوجب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ازمة جديدة داخل برشلونة الاسباني بسبب ميسي المركز الخبري الوطني.

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