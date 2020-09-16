مدرسة الخالصي تقرر اسئناف صلاة الجمعة اعتبارا من الأسبوع الحالي

2020/09/16 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت لجنة تنظيم صلاة الجمعة في مدرسة الإمام الخالصي في الكاظمية عن استئناف اقامة صلاة الجمعة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل 18 أيلول 2020م.وحددت اللجنة عدد من الشروط داعية المصلين التقيد بها وتتضمن وجوب التعفير الصحي قبل الدخول إلى باحة المدرسة.اضافة الى وجوب ارتداء الكمامات طيلة فترة الخطبتين والصلاة ايضاً، مع الحفاظ على […]

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