الاردن يسجل 175 اصابة بفيروس كورونا .. اليوم

2020/09/16 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..وزارة الصحة الأردنية تعلن عن سُجِّلت اليوم (175) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ على النحو الآتي: – (171) حالة محليّة توزّعت كما يلي: – (96) حالة في محافظة العاصمة عمّان.– (20) حالة في محافظة الكرك.– (19) حالة في محافظة البلقاء.– (16) حالة في محافظة إربد.– (13) حالة في محافظة […]

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