سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء

2020/09/16 | 18:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط داخل المنطقة الخضراء وتحديدا على العمارة السكنية رقم 31 في مجمع القادسية السكني".

واضافت ان "انطلاق الصاروخ هو مِن حي العامل بالقرب مِن جامع الهادي".

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