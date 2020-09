أنغامي تجمع تبرعات تفوق المليون دولار في مبادرة The Sound Of Beirut

2020/09/16 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..مع صوت بيروت الذي ارتفع عاليًا على أنغامي مساء الثلاثاء 8 أيلول/ سبتمبر، إرتفع منسوب الحب الموجّه إلى العاصمة اللبنانية من خلال مساهمات وتبرّعات فاقت المليون دولار.نجح The Sound Of Beirut في استقطاب أكثر من ثلاثين فنانًا عربيًا وعالميًا جمعوا حولهم محبّين من كل أنحاء الكرة الأرضيّة.على مدى ساعتين، غنّوا ووجّهوا رسائل […]

