ديوان شعر هذا صراخي فاتعظ - منصور الريكان

2020/09/16 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان ديوان شعر ه صادر غن دار كيوان - سوريا - 2019 منشورات اتحاد ادباء وكتاب البصرة البصّار دائما أطلق بوقاً من ورقْوأراني كل مرة أحترقْوأنا عاشق لليمِّ وصبري مثل زورق منزلقْجاءني البصّار قال ياصديقي لا تكلْوانتشلني من بقاياي وأعطاني العللْكنت مأزوما وكأسي قد ثملْالبقايا من رفاتي قد أحست بالمللْكان للبصّار نهجاً ونداماي انتشوا حد الشللْ

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