اعتقال منفذ جريمة قتل عائلة الصيدلانية

2020/09/16 | 18:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعتقلت قوة امنية مشتركة من استخبارات الداخلية واسايش اربيل ، منفذ جريمة مقتل عائلة الصيدلانية الكردية في حي المنصور ببغداد ، في احدى مناطق اربيل ، وهو احد اقارب العائلة المجني عليها”.

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