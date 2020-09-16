سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء على احدى العمارات السكنية

2020/09/16 | 18:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاربعاء ، عن سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء وتحديدا على العمارة السكنية رقم 31 في مجمع القادسية السكني ولَم تسلل أضرار أو خسائر وتاشر الانطلاق مِن حي العامل بالقرب مِن جامع الهادي .

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