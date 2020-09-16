مشاهير يقاطعون إنستغرام بسبب محتوى الكراهية والاخبار المضللة

2020/09/16 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قرر عدد من المشاهير بينهم كيم كارداشيان وليوناردو دي كابريو، تجميد حساباتهم على “إنستغرام” ليوم واحد، الأربعاء، لتذكير شركة “فيسبوك” التي تملك “إنستغرام” بضرورة مكافحة ما يُنشَر على منصاتها من أخبار مضلِلَة ومحتوى يحض على الكراهية.وجاء قرار هؤلاء النجوم، ومن بينهم أيضاً الممثلان جنيفر لورنس وساشا بارون كوهن، استجابةً لدعوة مجموعة من المنظمات […]

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