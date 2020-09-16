العمل تعلن القبض على مزورة

2020/09/16 | 18:24 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاربعاء، القبض على مزورة.





وذكرت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" شكَّلـت فريقاً أمنياً لمتابعة حالات التزوير والتعقيب في دوائرها، حيث تم إلقاء القبض على المتهمة (س.ح.ج) من سكنة محافظة بغداد/ المدائن متلبسة بالجرم المشهود وهي تحمل مستمسكات مزورة تحمل صورتها ولكن باسم آخر".

واضافت" كما عُثر بحوزتها على اوراق مزورة تتعلق بعمل الوزارة (استشاريات ووصولات قبض)، فيما تم تسليم المتهمة من قبل مدير التصاريح الامنية للوزارة الى مكتب مكافحة اجرام الاعظمية للتحقيق معها واجراء اللازم".

واهابت الوزارة" بالمواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع المعقبين والمزورين والابلاغ عنهم".

وفاء الفتلاوي

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