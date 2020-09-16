الكعبي: سنكشف تقريرا اوليا يتضمن هدرا بالمليارات وملفات فساد كبرى في العقود الاستثمارية

2020/09/16 | 18:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، حسن الكعبي، كشفه تقريرا اوليا يتضمن هدرا بالمليارات وملفات فساد كبرى في العقود الاستثمارية بجميع المحافظات.جاء ذلك خلال ترأسه ، اليوم الاربعاء، اجتماعا للجنة الأمر (62) الخاصة بالتحقيق والتدقيق بعقود وزارة الكهرباء منذ عام 2003 حتى الان بحضور رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني ، وعطوان العطواني عضو لجنة الاقتصاد النيابية ، ورافل ياسين خضير رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة، وكريم الغزي مدير عام دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة .وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال الاجتماع استعراض الاجراءات النيابية - الرقابية المتخذة بشأن الكشف عن ملفات الفساد والهدر في المال العام والمتعلقة بعقود ومحطات وزارة الكهرباء ، اضافة الى شرح بياني – رقمي تفصيلي عن مجمل القضايا و الملفات التي تم النظر فيها من قبل اللجنة خلال الفترة السابقة". وأكد الكعبي خلال الاجتماع، ان" الفترة القليلة المقبلة ستشهد الكشف عن تقريرا اوليا يتضمن هدرا بالمليارات ومخالفات وملفات فساد كبرى في العقود الاستثمارية والمحطات المتلكئة والمتوقفة والمنجزة في عموم محافظات العراق والتي تصل بعضها لما قبل عام 2003 ".فيما بين، ان" اللجنة ستعقد الاسبوع المقبل اجتماعا جديدا لاستكمال خارطة الطريق التي وضعت لعمل اللجنة واعداد التقرير الاولي للمخالفات والملفات التي وثقها رؤوساء و اعضاء اللجان النيابية المنضوين في لجنة الامر 62 ودور الفرق الميدانية التي انتقلت منذ اليوم الاول لتشكيل اللجنة الى وزارة الكهرباء والدوائر والمحطات التابعة لها، وجهود هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في ذلك".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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